Марочко: украинские войска снизили активность сразу на трех направлениях Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины снизили активность обстрелов на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Об этом рассказали РИА Новости со слов подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций Вооруженных сил РФ, — заявил Марочко.

Он также отметил, что на этих направлениях снизились не только активность обстрелов, но и заметно сократились попытки украинских войск провести наступление.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в районе Донецка и Северска. Также удалось отразить восемь атак противника. В результате этого, подразделениям ВС РФ удалось занять более выгодные позиции в районе Красноголовки, Брестового и Марьинки. Было уничтожено около 380 защитников киевского режима.