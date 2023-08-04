В Кремле заявили, что Россия готова к конкуренции в Африке

Песков заявил, что итоги саммита в Петербурге показали готовность России к конкуренции в Африке Фото: REUTERS

Прошедший в июле в Санкт-Петербурге гуманитарный и экономический форум Россия - Африка продемонстрировал готовность РФ выдерживать конкуренцию в Африке. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать. Это большая ответственность и большой труд. И итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду", - сказал Песков, отметив, что конкуренция в Африке - это "нормальный процесс".

Напомним, саммит Россия - Африка прошел в Петербурге с 27 по 28 июля. Участие в форуме принимал президент РФ Владимир Путин, а также официальные делегации 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц.

Как писал KP.RU, на полях саммита между Россией и странами Африки было подписано 161 соглашение, 146 из которых заключены с иностранными партнерами в области гуманитарного сотрудничества.