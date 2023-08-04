ЕС хочет возобновить зерновую сделку давлением на Россию, не смягчая санкций Фото: REUTERS

В Евросоюзе считают, что единственный способ возобновления зерновой сделки — повышение международного давления на Россию, при этом не ослабляя антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на дипмиссию одной из стран Европы в Брюсселе.

— Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие, — говорится в публикации.

Дипломаты отметили, что вопрос о смягчении санкций не рассматривается Евросоюзом вовсе, поскольку для этого нужно будет единогласное решение всех членов в Совете ЕС, чего в данный момент почти невозможно добиться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя верить Соединенным Штатам на слово по вопросу содействия экспорту российского зерна и удобрений.