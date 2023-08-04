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НовостиВ мире4 августа 2023 10:58

ЕС хочет возобновить зерновую сделку давлением на Россию, не смягчая санкций

ТАСС: ЕС намерен вернуть зерновую сделку путем давления на Россию
Роман ПОЛОСИКОВ
ЕС хочет возобновить зерновую сделку давлением на Россию, не смягчая санкций

ЕС хочет возобновить зерновую сделку давлением на Россию, не смягчая санкций

Фото: REUTERS

В Евросоюзе считают, что единственный способ возобновления зерновой сделки — повышение международного давления на Россию, при этом не ослабляя антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на дипмиссию одной из стран Европы в Брюсселе.

— Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие, — говорится в публикации.

Дипломаты отметили, что вопрос о смягчении санкций не рассматривается Евросоюзом вовсе, поскольку для этого нужно будет единогласное решение всех членов в Совете ЕС, чего в данный момент почти невозможно добиться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя верить Соединенным Штатам на слово по вопросу содействия экспорту российского зерна и удобрений.