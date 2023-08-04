Песков заявил, что США нельзя на слово верить о содействии экспорту зерна из РФ

Песков заявил, что заявлениям США не стоит доверять
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Соединенным Штатам Америки нельзя на слово верить в их заверениях о содействии экспорту сельскохозяйственной продукции из России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
На вопрос о том, готова ли Москва верить заявлениям Вашингтона о содействии в экспорте, пресс-секретарь президента РФ ответил следующее: "На слово - нет".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты сделают всё необходимое для обеспечения экспорта российского зерна в случае возвращения Москвы в зерновую сделку.
Напомним, Черноморская зерновая инициатива прекратила свое действие начиная с 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны.
Как писал сайт KP.RU, накануне президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России вернуться в зерновую сделку, как только западные партнеры выполнят ее требования. Глава государства уточнил, что в условиях сделки были прописаны обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок зерна и удобрений из РФ на мировые рынки.