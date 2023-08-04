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НовостиПолитика4 августа 2023 11:15

WP: ВСУ решили задействовать резервы для продвижения в Запорожской области

Даже так украинской армии не удалось добиться значительных успехов
Роман ПОЛОСИКОВ
WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожье

WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожье

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины решили задействовать резервные силы для попытки продвижения в Запорожской области. Об этом рассказали в издании The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Роба Ли.

— Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск, — заявил аналитик.

Также в публикации говорится, что на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, но даже второй эшелон украинской армии не позволил Украине добиться каких-либо значительных результатов.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили три диверсионных группы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Кроме этого, удалось пресечь деятельной двух ДРГ в районе населенных пунктов Марфополь и Приютное. Всего за сутки было уничтожено до 275 бойцов ВСУ.