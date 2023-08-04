WP: ВСУ решили задействовать резервы для продвижения в Запорожской области

WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожье Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины решили задействовать резервные силы для попытки продвижения в Запорожской области. Об этом рассказали в издании The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Роба Ли.

— Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск, — заявил аналитик.

Также в публикации говорится, что на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, но даже второй эшелон украинской армии не позволил Украине добиться каких-либо значительных результатов.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили три диверсионных группы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Кроме этого, удалось пресечь деятельной двух ДРГ в районе населенных пунктов Марфополь и Приютное. Всего за сутки было уничтожено до 275 бойцов ВСУ.