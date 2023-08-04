Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под санкции РФ

Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал проект закона о блокировке денег иностранных лиц, которые попали под санкции России. Законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает ограничение финансовых операций, блокировку денежных средств или имущества юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями и гражданами, попавшими под специальные экономические меры России.

Кроме того, закон запрещает банкам осуществлять трансграничный перевод денег, если их получатель находится в реестре физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Отметим, закон был инициирован в связи с указом Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" в 2018 году. Поправки вступят в силу спустя 180 дней с момента публикации.