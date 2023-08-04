Песков объяснил, почему Вашингтон так раздражает укрепление отношений РФ и Африки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление отношений между РФ и странами Африки не нравится Западу, США кусают локти, так как ревностно относятся к развивающемуся, имеющему огромный потенциал континенту. Об этом Песков сказал 4 августа 2023 года, во время беседы с журналистами.

«Разумеется, Африканский континент и африканские страны - это один из наиболее динамично развивающихся в мире континентов. И континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал, континент, который ищет себе партнеров», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что это не значит, что Африка будет ориентироваться только на Россию. Африканцы готовы сотрудничать со всем миром, и Москве нужно конкурировать на этом поле, чтобы предлагать новым партнёрам наиболее интересные условия сотрудничества. США, Европа, все нынешние недружественные России страны смотрят на укрепление российско-африканских отношений с ревностью.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия показала готовность к борьбе с конкурентами по развитию отношений с Африкой.