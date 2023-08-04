Эрдоган: Россия и Турция находятся на одной стороне по ситуации с зерновой сделкой

Эрдоган заявил, что Россия и Турция находятся на одной стороне по ситуации с зерновой сделкой Фото: REUTERS

Москва и Анкара придерживаются одной стороны в вопросе функционирования зерновой сделки. С таким заявлением выступил на брифинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 4 августа.

"Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море", - сказал Эрдоган, добавив, что полученная мука будет перенаправлена в беднейшие страны Африки, а также в развивающиеся государства.

Турецкий лидер при этом не сказал, по каким именно коридорам в Черном море будет доставляться зерно.

Ранее Эрдоган выразил надежду провести очную встречу с Путиным в августе. Точная дата пока не определена.

Напомним, зерновая инициатива прекратила свою работу с 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны из-за того, что западные партнеры систематически не выполняли требования по отношению к РФ.