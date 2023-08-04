Косметолог рассказала, чем опасно ламинирование для волос

Ламинирование может быть небезопасно для здоровья Фото: Иван МАКЕЕВ

Процедура ламинирования волос может пагубно сказаться на здоровье, об этом рассказала «Ленте.ру» трихолог и косметолог Мария Халдина.

«Ламинирование не делают на поврежденных волосах - процедура лишь усугубит состояние. Противопоказано оно и людям с чувствительной кожей головы, так как растворы могут вызвать раздражение и аллергию», - отметила Халдина.

По словам эксперта красоты, ламинирования волос следует избегать людям с подозрением на рак, при гормональных болезнях, инфекциях и даже депрессии.

Отдельно Халдина отметила, что последствия ламинирования не исследовали на беременных, поэтому нельзя ответить однозначно, какие побочные эффекты может вызвать процедура для будущей мамы и плода.

Однако, у ламинирования есть и плюсы - ламинирование делает волосы гладкими, красивыми, защищает их от воздействия окружающей среды.

Ранее «Известия» со ссылкой на врача-эндокринолога сообщали, что морковь является одним из овощей, употребление которых улучшит состояние кожи и волос. Морковь богата бета-каротином, трансформирующимся в организме в ретинол — витамин молодости и красоты. Морковь лучше употреблять в сыром виде.