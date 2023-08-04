Welt: Германия замедляет поставки оружия Украине Фото: REUTERS

Германия намеренно замедляет поставки оружия на Украину, которое обещала передать в 2023 году, а некоторая техника и вовсе так и не дошла до ВСУ. Издание Welt связывает это с визитом Владимира Зеленского в ФРГ в мае текущего года.

«Если сравнить, что было добавлено (в список поставок) после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина», - написал автор статьи Грегор Швунг.

Например, Германия обещала передать Киеву 110 танков Leopard 1, но на Украину прибыли только десять из них. В то же время 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок, которые уже давно должны были быть в распоряжении ВСУ, так и не были отправлены.

Ранее KP.RU сообщил, что министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против поставок ракет дальнего действия Украине.