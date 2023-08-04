МВД Грузии: число жертв оползня в горах Шови возросло до 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв оползня, сошедшего в горах Грузии, выросло до 11 человек. В пятницу, 4 августа, были обнаружены тела ещё четверых человек, изначально сообщалось о семерых погибших. Поиски продолжаются с применением большого количества спецтехники, о чём сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В рамках поисково-спасательных мероприятий пожарных-спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в Онском муниципалитете найдены тела 11 человек», - заявили в ведомстве.

В поисковой операции задействованы более 400 человек, а также вертолёты, дроны и иная специальная техника.

Ранее KP.RU сообщил, что оползень сошёл в грузинском регионе Рача 3 августа 2023 года. В результате происшествия оказались повреждены мосты и дороги, пострадала гостиница «Сансет Шови». На момент четверга, спасателям удалось эвакуировать более 70 человек.