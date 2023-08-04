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НовостиПолитика4 августа 2023 14:45

Латвия обяжет покинуть страну не сдавших языковой экзамен россиян

В сентябре письма с требованием покинуть Латвию получат около шести тысяч граждан РФ, имеющих вид на жительство
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Латвия обяжет покинуть страну не сдавших языковой экзамен россиян

Латвия обяжет покинуть страну не сдавших языковой экзамен россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии намерены обязать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, покинуть страну.

Как сообщает портал rus.lsm.lv, в сентябре этого года письма с требованием покинуть Латвию получат около шести тысяч россиян, имеющих постоянный вид на жительство (ВНЖ) в прибалтийской республике. Речь идет о гражданах РФ, до сих пор не сдавших языковой, необходимый для продления права на пребывание в Евросоюзе.

По словам заместителя госсекретаря МВД Латвии Вилниса Витолиньша, получившие такие письма россияне будут обязаны покинуть страну в течение трех месяцев. Уголовная ответственность за отказ уехать из Латвии не предусмотрена, но россиянам может грозить штраф. Как заявил глава Комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака, поправки в закон об иммиграции позволяют выдворить из республики «даже семидесятилетнюю бабушку».

В латвийском МВД отметили, что вместе с лишением ВНЖ россияне потеряют «право на государственную опеку, в том числе на выплату пенсии». Вместе с тем они могут попытаться сдать экзамен до 1 сентября, а если эта попытка будет неудачной, то им дадут право на повторную сдачу до 30 ноября.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Латвия объявила о прекращении выдачи всех типов виз для граждан России.