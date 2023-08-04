Латвия обяжет покинуть страну не сдавших языковой экзамен россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии намерены обязать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, покинуть страну.

Как сообщает портал rus.lsm.lv, в сентябре этого года письма с требованием покинуть Латвию получат около шести тысяч россиян, имеющих постоянный вид на жительство (ВНЖ) в прибалтийской республике. Речь идет о гражданах РФ, до сих пор не сдавших языковой, необходимый для продления права на пребывание в Евросоюзе.

По словам заместителя госсекретаря МВД Латвии Вилниса Витолиньша, получившие такие письма россияне будут обязаны покинуть страну в течение трех месяцев. Уголовная ответственность за отказ уехать из Латвии не предусмотрена, но россиянам может грозить штраф. Как заявил глава Комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака, поправки в закон об иммиграции позволяют выдворить из республики «даже семидесятилетнюю бабушку».

В латвийском МВД отметили, что вместе с лишением ВНЖ россияне потеряют «право на государственную опеку, в том числе на выплату пенсии». Вместе с тем они могут попытаться сдать экзамен до 1 сентября, а если эта попытка будет неудачной, то им дадут право на повторную сдачу до 30 ноября.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Латвия объявила о прекращении выдачи всех типов виз для граждан России.