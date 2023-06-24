Латвия объявила о прекращении выдачи всех типов виз для россиян

Латвия останавливает выдачу россиянам всех типов виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии останавливают выдачу российским гражданам всех типов виз. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделал президент республики Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», написал глава республики в своем Twitter написал, отметив, что веденные в сентябре прошлого года ограничения на пересечение границы страны для российских граждан не изменятся.

Ринкевичс отметил, что Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны своих границ с Россией и Белоруссией, а если это будет необходимо, то «готовы принимать совместные решения».

Напомним, сегодня, 24 июня, представитель Еврокомиссии, заявил, что в Евросоюз считает происходящие в России внутренним делом страны, однако отметил, что Европейский союз следит за ситуацией в РФ.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что утром в субботу, 24 июня, собрал совещание из-за событий в России, а в польском правительстве заявили, что за происходящим в РФ наблюдают все спецслужбы республики.