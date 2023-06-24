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НовостиВ мире24 июня 2023 11:58

Латвия объявила о прекращении выдачи всех типов виз для россиян

Отмечается, что введенные ограничения на пересечение границы не изменятся
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Латвия останавливает выдачу россиянам всех типов виз

Латвия останавливает выдачу россиянам всех типов виз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии останавливают выдачу российским гражданам всех типов виз. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделал президент республики Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», написал глава республики в своем Twitter написал, отметив, что веденные в сентябре прошлого года ограничения на пересечение границы страны для российских граждан не изменятся.

Ринкевичс отметил, что Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны своих границ с Россией и Белоруссией, а если это будет необходимо, то «готовы принимать совместные решения».

Напомним, сегодня, 24 июня, представитель Еврокомиссии, заявил, что в Евросоюз считает происходящие в России внутренним делом страны, однако отметил, что Европейский союз следит за ситуацией в РФ.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что утром в субботу, 24 июня, собрал совещание из-за событий в России, а в польском правительстве заявили, что за происходящим в РФ наблюдают все спецслужбы республики.