Выселенная из отеля в Турции группа российских детей вылетит в РФ 5 августа 2023

Выселенная из отеля в Турции группа российских детей вылетит в Россию 5 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа российских детей, которая ранее отдыхала в турецкой Анталье и была переселена в другой отель из-за неоплаченного туроператором отдыха, в субботу, 5 августа, вылетит в РФ. Об этом сообщили в генконсульстве России.

«Дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», - цитирует ТАСС диппредставительство в Анталии.

Ранее появилась информация о том, что порядка 90 детей выселили из отеля в Турции из-за неоплаты отдыха туроператором. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор. Он призвал родителей несовершеннолетних обратиться в ведомство для подготовки коллективного иска в защиту прав потребителей.

Сайт KP.RU ранее писал, что, по данным Ассоциации туроператоров России, Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Эксперт туристического рынка Турции Саваш Даш назвал три причины того, что страна вошла в данный список. Во-первых, это резкое подорожание в Турции продуктов питания, электроэнергии, топлива и так далее. Второй причиной он назвал слишком хороший прошлый сезон. Третьей причиной, по его мнению, является то, что рубль в России сильно просел, что отразилось на покупательной способности россиян.