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НовостиОбщество4 августа 2023 17:49

Умер Марк Марголис, актер из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Марк Марголис умер на 84 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Актер Марк Марголис.

Актер Марк Марголис.

Фото: EAST NEWS

Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет, сообщил сын артиста Морган Марголис. Как передает Holywood Reporter, актер скончался в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после болезни.

Марк Марголис известен по роли Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Он также играл в таких фильмах и сериалах, как «Блудливая Калифорния», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Пи» и «Фонтан».

Как писал сайт KP.RU, накануне умерла народная артистка РСФРС Ирина Мирошниченко. Последние дни своей жизни актриса провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом, затем ввели в медикаментозную кому и поддерживали жизнь через аппарат ИВЛ.

В 2021 году артистка тяжело переболела коронавирусной инфекцией. Последние полгода она редко появлялась на публике.