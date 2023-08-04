В Тульской области учительница спасла девять детей, не допустив ДТП с автобусом. Фото: соцсети

Учительница младших классов Татьяна Шуленина из Тульской области спасла девятерых детей участников специальной военной операции во время поездки в автобусе из Анапы.

По информации TULA.KP.RU, дети, среди которых была и дочь Татьяны, возвращались домой со смены в летнем лагере «Янтарь» в Анапе. Когда автобус уже подъезжал к Чернскому району, водитель потерял сознание. Тогда Татьяна вывернула руль и попыталась снять ногу мужчины с педали. Ей это удалось, в результате чего автобус аккуратно съехал с дороги в поле и уткнулся в пригорок.

Благодаря действиям учительницы дети не пострадали. Водителя отвезли в больницу, а несовершеннолетних забрали родители. Поступок Татьяны не остался незамеченным. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин решил вручить ей медаль «Честь и мужество». Награду женщина получит в дни Тульской области и города-героя Тулы.

Ранее сообщалось, что 18-летний студент Валерий Гордеев спас тонущего 9-летнего мальчика на пляже в Перми. Молодой человек бросился в воду и поплыл на помощь ребенку. Оказавшись рядом, он обхватил мальчика одной рукой, а второй погреб к берегу. По словам Валерия, причиной того, что мальчик стал тонуть, могла оказаться глубокая яма.

Тонущего ребенка недавно спасли и в барнаульском парке «Изумрудный». Трое мальчиков решили переплыть пруд, но одному из них не хватило сил. На помощь пришел молодой мужчина, который гулял по парку со своей семьей. Он моментально отреагировал на происходящее и спас мальчика.