В РФ начали производство дрона «Гастелло», созданного по пожеланиям участников СВО Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В России начали производство дронов-камикадзе «Гастелло», который создали с учетом пожеланий участников спецоперации. Об этом рассказали РИА Новости со слов инженера-разработчика.

— Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток, — рассказал разработчик.

На данный момент производство позволит выпускать пять тысяч дронов в месяц. Новые беспилотники на треть состоят из российских комплектующих, а в ближайшее время доля российских компонентов будет увеличена до 95 процентов.

Дрон-камикадзе назван в честь Героя Советского Союза, летчика Николая Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны он был командиром самолета Ил-4, а совершив вылет по боевому заданию его судно подбили. В тот момент он принял решение совершить «огненный таран» и направил машину на колонну вражеской техники.

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе уничтожил танк противника на Авдеевском направлении. Сначала танк ВСУ удалось обнаружить и подбить, а при попытке отхода, второй дрон ликвидировал вражескую технику.