Стали известны подробности ночной атаки украинских дронов в Керченском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С подбитого танкера «СИГ» начали откачивать воду после получения пробоины в районе машинного отделения. Судно находится на плаву. Об этом рассказали в Telegram-канале Росморречфлота

— Танкером "СИГ" в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, — заявили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал, а разлива топлива с судна не произошло. В район инцидента уже направились спасатели.

Напомним, что ранее стало известно, что в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих танкер получил небольшое повреждение. Экипаж из 11 человек в безопасности, а к месту происшествия сразу отправились два буксира, которые уже на месте будут принмать решение, нужна ли судну помощь.