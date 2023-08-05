Сергей Шойгу вручил госнаграды военным группировки «Центр» в зоне спецоперации Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем — живыми домой!, — сказал Шойгу после награждения.

Военнослужащие были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» за проявленную самоотверженность и героизм. Также министр вручил ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу». Проявившим личное мужество офицерам, Шойгу вручил именное оружие — пистолеты Ярыгина.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции и выдающимся россиянам. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.