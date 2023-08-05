«Прятались часами»: украинский военный рассказал о попытках скрыться от военкомата Фото: REUTERS

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Иван Ковальчук на протяжении полугода пытался скрыться от мобилизации, не желая защищать украинских олигархов и депутатов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

— А за кого сражаться? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelandewagen и дом в Майами? Как мясо считают нас, не считают за людей, — рассказал Ковальчук.

Сам он родился в Ровненской области, а работал в Киеве на строительстве гипермаркета. Жить ему приходилось в хостеле, а скрывался от сотрудников военкомата он на стройке. Ковальчук рассказал, что иногда приходилось часами прятаться в закоулках стройки, причем так делали все работники призывного возраста.

После работы в Киеве ему пришлось вернуться в родную Ровненскую область, где он продолжал скрываться от военкомов, но летом 2022 повестку он получил на блокпосту по дороге на рынок. Мужчину отправили служить в подразделение стрелком.

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