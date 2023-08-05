Решетников: экономика России вырастет более чем на 2% по итогам 2023 года

Решетников: экономика РФ вырастет более чем на 2% по итогам 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская экономика по итогам 2023 года точно вырастет более чем на два процента. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

— Экономика России точно вырастет более чем на 2 процента, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет, — подчеркнул Решетников.

Министр также отметил, что уже в августе работа над формированием прогноза закончится и будет представлены все цифры с соответствующими комментариями.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается лучше всех прогнозов. Глава государства отметил, что это дает надежду на выполнение всех поставленных задач.