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НовостиЭкономика5 августа 2023 7:37

Решетников: экономика России вырастет более чем на 2% по итогам 2023 года

Сейчас Минэкономразвития находится в стадии формирования прогноза
Роман ПОЛОСИКОВ
Решетников: экономика РФ вырастет более чем на 2% по итогам 2023 года

Решетников: экономика РФ вырастет более чем на 2% по итогам 2023 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская экономика по итогам 2023 года точно вырастет более чем на два процента. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

— Экономика России точно вырастет более чем на 2 процента, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет, — подчеркнул Решетников.

Министр также отметил, что уже в августе работа над формированием прогноза закончится и будет представлены все цифры с соответствующими комментариями.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается лучше всех прогнозов. Глава государства отметил, что это дает надежду на выполнение всех поставленных задач.