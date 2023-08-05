Российские войска уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили три штурмовые группы армии Украины рядом с Ореховым Запорожской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шел без техники, как пушечное мясо. В это же время воздушная разведка обнаружила три штурмовые группы западнее Орехова. Все группы были ликвидированы, оставшиеся солдаты были отодвинуты в северном направлении», – приводит слова Балицкого «КП – Запорожье».

По словам врио главы Запорожской области, украинские войска пытаются восстанавливать силы и формировать штурмовые группы, но никаких результатов не достигают. Как отметил политик, командование ВСУ бездумно пускает своих «на убой», не обеспечивая поддержки.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 августа российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые планировали наступательные действия в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области.