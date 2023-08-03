Балицкий сообщил об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили три штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовые планировали наступательные действия в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом в четверг, 3 августа, проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие ударили огнем артиллерии по противнику, в результате чего тот потерял практически весь состав бригад, а оставшиеся разбежались по лесу.

Врио главы региона также сообщил, что Вооруженные силы РФ выявили перемещение украинских солдат в районе Пятихаток.

«Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад», - резюмировал Балицкий.

Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что российские военные пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении. Он уточнял, что в ходе боя украинской армии было нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. В результате противник понес существенные потери и был отброшен назад.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинские потери во время последней попытки наступления превысили две сотни человек. Со стороны Вооруженных сил РФ также есть потери, но они в разы меньше, чем у ВСУ, уточнял российский лидер.