Глава СБУ подтвердил причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе Фото: REUTERS

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на танкер «СИГ» в Керченском проливе, назвав ее «логичным шагом» по отношению к России.

«Любой «хлопок», происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – написал он в Telegram.

Малюк призвал российскую сторону покинуть Украину во избежание дальнейших взрывов и атак.

Напомним, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил небольшое повреждение танкер «СИГ». Экипаж из 11 человек в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В результате атаки никто не пострадал, разлива топлива с судна не произошло. В Росморречфлоте уточили, что ВСУ обстреляли танкер при помощи дронов.