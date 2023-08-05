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НовостиПолитика5 августа 2023 9:30

Росморречфлот: Танкер «Сиг» получил пробоину при атаке ВСУ в Керченском проливе

В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Танкер «Сиг» получил пробоину при атаке ВСУ в Керченском проливе

Танкер «Сиг» получил пробоину при атаке ВСУ в Керченском проливе

Фото: REUTERS

Российский танкер «Сиг», атакованный дронами Вооруженных сил Украины в Керченском проливе ночью 5 августа, получил пробоину, сообщил Росморречфлот.

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву. В результате атаки никто из членов экипажа не пострадал, добавили в Росморречфлоте.

Напомним, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил небольшое повреждение танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира.

Тем временем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на танкер «Сиг» в Керченском проливе, назвав ее «логичным шагом» по отношению к России.