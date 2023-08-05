Захарова напомнила США, чего ждет Россия в обмен на возвращение в зерновую сделку

Захарова объяснила США, что Россия хочет выполнения второй части зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в обмен на свое возвращение ждет выполнения второй части Черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу Госдепа США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.

«Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Все, что зафиксировано на бумаге и заверено генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться за дополнительными разъяснениями», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования. Речь идет о снятии санкций с экспорта агропродукции и удобрений из РФ, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки и свободный фрахт судов для перевозки российского зерна.