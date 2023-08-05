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НовостиПолитика5 августа 2023 9:56

Захарова напомнила США, чего ждет Россия в обмен на возвращение в зерновую сделку

Захарова объяснила США, что Россия хочет выполнения второй части зерновой сделки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова объяснила США, что Россия хочет выполнения второй части зерновой сделки

Захарова объяснила США, что Россия хочет выполнения второй части зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в обмен на свое возвращение ждет выполнения второй части Черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу Госдепа США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.

«Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Все, что зафиксировано на бумаге и заверено генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться за дополнительными разъяснениями», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования. Речь идет о снятии санкций с экспорта агропродукции и удобрений из РФ, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки и свободный фрахт судов для перевозки российского зерна.