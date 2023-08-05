Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 175 бойцов на Запорожском направлении за сутки Фото: REUTERS

За сутки на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 175 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30, — заявил Конашенков.

Он также отметил, что российские войска предприняли на Запорожском направлении активные упреждающие действия при помощи огня артиллерии и ударов авиации. В районах населенных пунктов Егоровка, Червоная Криница, Преображенка, Пятихатки и Новоданиловка было нанесено поражения подразделениям ВСУ.

Ранее Министерство обороны заявило об освобождении российскими подразделениями населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике.