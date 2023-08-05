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НовостиВ мире5 августа 2023 11:36

Экс-разведчик США Риттер: после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу

Конфликт будет продолжаться, пока Киев не согласится на условия России
Роман ПОЛОСИКОВ
Экс-разведчик США Риттер: после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу

Экс-разведчик США Риттер: после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу

Фото: REUTERS

Если конфликт на Украине будет продолжаться, российская армия разгромит ВСУ и освободит Одессу. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

— Украинцы ведут опасную игру. Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу, — сказал Риттер.

Также он подчеркнул, что если Киев не будет соглашаться на условия России для прекращения конфликта, российские войска продолжат спецоперацию и будут двигаться дальше на запад Украины, ликвидируя оставшиеся угрозы. Эксперт считает, что после освобождения, эти территории навсегда останутся с Россией.

Ранее экс-руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что у Украины изначально не было никаких шансов в противостоянии с Россией. Даже всесторонняя поддержка НАТО не способна повлиять на исход конфликта.