Экс-разведчик США Риттер: после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу Фото: REUTERS

Если конфликт на Украине будет продолжаться, российская армия разгромит ВСУ и освободит Одессу. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

— Украинцы ведут опасную игру. Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу, — сказал Риттер.

Также он подчеркнул, что если Киев не будет соглашаться на условия России для прекращения конфликта, российские войска продолжат спецоперацию и будут двигаться дальше на запад Украины, ликвидируя оставшиеся угрозы. Эксперт считает, что после освобождения, эти территории навсегда останутся с Россией.

Ранее экс-руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что у Украины изначально не было никаких шансов в противостоянии с Россией. Даже всесторонняя поддержка НАТО не способна повлиять на исход конфликта.