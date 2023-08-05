Замглавы Росавиации Добряков: России нужно не менее 100 тысяч операторов дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков в субботу, 5 августа, заявил, что в России зарегистрировано уже свыше 100 тысяч беспилотников. Это означает, что стране необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов.

Он пояснил, что количество операторов на каждый беспилотник необходимо рассчитывать, исходя из позиции «один к одному».

«По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных дронов Росавиации. Уже 100 тысяч операторов нам требуется на этот год», - сказал Добряков в кулуарах проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

В то же время он добавил, что Росавиация намерена провести исследование, в рамках которого будет уточнено, какое конкретно число операторов потребуется и на какое количество дронов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до первого сентября 2023 года утвердить национальный проект по беспилотникам. Глава государства подчеркнул, что соответствующую программу необходимо учитывать как приоритет в бюджете, чтобы реализовать ее в назначенные сроки.