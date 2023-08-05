Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из отеля в Анталье Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ в связи с выселением 90 российских детей из отеля в турецкой Анталье из-за неуплаты отдыха туроператором.

«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы», – написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова выразила сожаление, что у детей был испорчен отдых, а их родители понесли материальный ущерб. Уполномоченная по правам человека назвала ситуацию с выселением детей недопустимой.

Ранее появилась информация, что около 90 детей выселили из отеля в Турции из-за неуплаты отдыха туроператором. Роспотребнадзор призвал родителей несовершеннолетних обратиться в ведомство для подготовки коллективного иска в защиту прав потребителей. Выселенная из отеля группа детей вылетит в Россию в субботу, 5 августа.