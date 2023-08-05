Взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины Фото: REUTERS

В субботу, 5 августа, в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Об этом проинформировали местные СМИ.

Так, по данным телеканала «24», взрыв произошел в Киеве. Агентство «Укринформ» сообщило о взрыве в Киевской области.

По данным издания «Страна.ua», звуки взрывов также были слышны в Житомирской и Хмельницкой областях, в том числе около военного аэродрома в Староконстантинове.

Пока информацию средств массовой информации подтвердили только власти Хмельницкой области.

Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Напомним, днем ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Сумской областях. Каких-либо подробностей издания не приводили.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.