Ксения Шойгу сообщила о расставании с блогером Алексеем Столяровым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь главы министерства обороны России Сергея Шойгу Ксения сообщила, что рассталась с фитнес-блогером Алексеем Столяровым. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «360».

«Мы довольно давно не являемся парой», - призналась Шойгу.

В то же время девушка отметила, что она продолжает дружить со Столяровым, также они остаются партнерами в ряде рабочих проектов.

В свою очередь, Столяров добавил, что решение о расставании пара приняла несколько месяцев назад. Тогда для них было самое главное, чтобы общая дочь Милана не почувствовала, что родители больше не вместе.

«Мы также проводим очень много времени с ней. Мы и сейчас поедем к ней! Мы так же планируем развивать спортивные проекты, мы остаемся в одной команде», - подчеркнул фитнес-блогер.

Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу обручилась с личным фитнес-тренером Алексеем Столяровым весной 2021 года.

В сентябре того же года стало известно, что в семье министра обороны России Сергея Шойгу произошло счастливое событие. Его дочь Ксения впервые стала мамой. Тогда Столяров в своих соцсетях сообщил, что у них с Шойгу родилась девочка.