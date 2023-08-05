В Киеве приостановили установку трезубца на монумент «Родина-мать» из-за темноты Фото: Shutterstock

Установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве остановили, так как наступила темнота. Об этом проинформировало украинское издание «Страна».

По его данным, рабочие смогли поднять трезубец на высоту лишь в 24 метра, тогда как высота памятника составляет 102 метра. В итоге работы отложили на воскресенье, 6 августа.

Изначально планировалось, что трезубец будет установлен на монумент в течение субботы, 5 августа, однако их начало постоянно откладывали и в результате приступили к ним только вечером.

Напомним, 1 августа были завершены работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. Тогда же сообщалось, что на памятнике вместо советского герба собираются установить украинский трезубец. Все работы хотят завершить к 24 августа этого года – ко дню независимости Украины, в сам монумент переименуют в «Украину-мать».

Как писал сайт KP.RU, убрать советский герб в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году.