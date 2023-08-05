Российские и сирийские военные уничтожили штаб террористов «Ан-Нусры»* в Идлибе

Сирийские и российские военные уничтожили штаб террористической группировки. Фото: Александр КОЦ

Штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»* уничтожен в Сирии совместными действиями вооруженный сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих строн в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, - скахад Кулить во время брифинга в субботу 5 августа, уточнив, что в штабе находились лица, причастные к диверсиям и терактам против сирийских правительственных сил и мирного населения.

За минувшие сутки группировка «Джебхат ан-Нусра»* четыре раза обстреляла провинцию Алеппо, погиб один сирийский военный, четверо получили ранения, добавил Вадим Кулить.

Ранее Кулить сообщил, что в Сирии беспилотники «коалиции» во главе с США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации, это было связано с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Тем временем студенты из Сирии, Йемена и Ирака хотят изучать русский язык.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.