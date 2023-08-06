Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Пункты дислокации двух бригад ВСУ уничтожены российскими фронтовыми бомбардировщиками Су-34. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.

По словам Астафьева, использовались управляемые боеприпасы УМПК-500. Этот универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной бомбе и делает ее управляемой.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ивановское», - сказал начальник пресс-центра, добавив, что российские штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы противника на четырех направлениях - Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском.

Тем временем в Хмельницкой области в ночь на 6 августа второй раз прозвучали взрывы.

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