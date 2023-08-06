В Хмельницкой области снова прозвучали взрывы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов прозвучали в ночь на 6 августа в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

«В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО», - сообщил Гамалий.

Украинское издание «Зеркало недели» также сообщает о взрывах в Хмельницкой области, ссылаясь на информацию из местных пабликов.

Ранее в ночь на воскресенье 6 августа уже сообщалось о том, что в Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Речь шла о срабатывании систем противовоздушной обороны, уточняли украинские СМИ.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что здание университета экономики и торговли загорелось в субботу 5 августа в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.