Макгрегор: США хотя обвинить Киев в провале и уйти

Экс-советник Пентагона допустил, что США собираются обвинить Киев в провале и уйти. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Существует желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание», - сказал Макгрегор на на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

По мнению эксперта, Вашингтон попытается «свалить все на украинцев и убраться восвояси».

Тем временем советник главы офиса украинского президента Подоляк признал, что Киев испытывает нехватку вооружений. Подоляк отметил, что Украине не хватает оборудования для разминирования. Также Киев нуждается в поставках западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, отметил советник, добавив, что Украине необходимо «нарастить возможность» быстрого ремонта бронетехники.

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