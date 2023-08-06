Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о дефиците оружия у ВСУ

Подоляк признал, что ВСУ испытывают дефицит оружия. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины испытывают существенный дефицит оружия. Об этом заявил в субботу 5 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Его с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», - сказал Подоляк, выступая в эфире украинского телеканала «Дом».

Подоляк отметил, что Украина испытывает дефицит оборудования для разминирования. Также Киев нуждается в поставках западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, отметил советник, добавив, что Украине необходимо «нарастить возможность» быстрого ремонта бронетехники.

Ранее британское издание DE рассказало, как российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют оружие, которое Североатлантический альянс поставил Украине.

Также западные СМИ пишут, что ВСУ перешли к тактике позиционных артобстрелов после провала наступления и отмечают, что смена тактики ВСУ может быть сигналом Западу, что планы о масштабном ударе по РФ потерпели крах.

Тем временем экс-разведчик США Риттер допустил, что после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу.