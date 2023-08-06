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НовостиПроисшествия6 августа 2023 6:42

Землетрясение магнитудой четыре балла произошло в Таджикистане

КЧС: Землетрясение магнитудой четыре балла произошло в Таджикистане
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 августа, на территории Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Таджикистана Умеда Юсуфи в беседе с РИА Новости.

Магнитуда эпицентра подземных толчков составила 5. Эпицентр располагался в 290 километров на юго-восток от Душанбе и в 115 км на юго-запад от афганистанского Хорога.

Магнитуда землетрясения в Душанбе составила 3, а в Хороге - 4. «Сведений о жертвах и разрушениях не поступало», - заявила Юсуфи.

Напомним, в начале июля землетрясение произошло в Баку. Его магнитуда достигла 5,5.