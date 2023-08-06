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НовостиВ мире6 августа 2023 11:56

Премьер Японии и мэр Хиросимы в своей речи не упомянули США на траурной церемонии

При этом в их речи нашлось место для России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Хиросиме.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Хиросиме.

Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и губернатор префектуры города Хидэхико Юдзаки не упомянули в своей речи Соединенные Штаты Америки на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году.

«Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее», - сказал Кисида в начале своего выступления в парке Мира, не сказав ни слова про США.

При этом в речи властей Японии нашлось место для России. Премьер-министр и губернатор Хиросимы заявили, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием, отчего путь к безъядерному миру становится сложнее.

Отметим, что только телекомпания TBS в самом начале прямой трансляции сообщила, что за ядерную бомбардировку несут ответственность США.

Ранее KP.RU сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш также не упомянул США в своем послании Японии по случаю памяти жертв Хиросимы и Нагасаки.