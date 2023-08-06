Генсек ООН Гутерриш не сказал о США в послании о бомбардировке Хиросимы

Антониу Гутерриш не упомянул США в послании по случаю мероприятий памяти жертв Хиросимы. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании, которое он направил в Японию по случаю церемонии памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Глава всемирной организации не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на эти города в августе 1945 года.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», - сказано в послании Антониу Гутерриша. Генсек не присутствовал на церемонии лично, послание от его имени которое зачитала его заместитель Идзуми Накамицу.

Также генсек ООН назвал ядерное разоружение является главной целью ООН и призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия, заявив, что тень ядерной катастрофы нависла над миром.

Ранее австралийский эксперт Дэвис призвал Польшу развязать ядерный конфликт ради Украины.

Тем временем визуализацию ядерной войны и ее последствий показали ученые: жидкая лава из асфальта в городах, ядерная зима и тотальный голод.