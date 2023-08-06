Зеленский анонсировал череду увольнений во власти Украины для борьбы с коррупцией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь произвести какое-то впечатление на своих западных «партнёров», анонсировал масштабные кадровые чистки в украинской власти. По его словам, так Киев избавится от «тех, кто привязан к старым привычкам». Об этом сообщает агентство Reuters.

«На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», - заявил Зеленский.

По мнению журналистов агентства, таким образом украинский президент пытается выставить себя в лучшем свете перед западными политиками, требующими от Украины значительных реформ для вступления в ряды НАТО.

При этом Зеленский не называл конкретных имён или ведомств, которые ждут чистки, однако недавно он выражал недовольство работой украинских военкоматов.

Ранее KP.RU сообщил, как украинские военные комиссары богатеют на конфликте с Россией, обирая граждан на баснословные суммы только ради короткой отсрочки от призыва в ряды ВСУ.