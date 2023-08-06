Минобороны РФ: нанесён высокоточный ракетный удар по авиационным базам ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские Вооружённые силы нанесли групповой, высокоточный ракетный удар по авиационным базам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины. Запуск осуществлялся как с воздуха, так и с воды. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ракетный удар российской армии достиг своих целей, все назначенные авиационные базы Украины поражены. Параллельно с этим, всю ночь ВС РФ успешно отражали попытки ВСУ наступать на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Ранее KP.RU сообщил, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Москве.