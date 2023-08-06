ВС России поразили на аэродроме Запорожья ангары с авиационной техникой ВСУ

ВС России поразили на аэродроме Запорожье ангары с авиационной техникой ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 6 августа 2023 года сообщило о поражении ангаров с авиационной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Запорожье.

Представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что российские войска за сутки уничтожили вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса в Запорожье.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала украинского контрнаступления 4 июня было уничтожено свыше 43 тысяч военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в Запорожской области были остановлены три штурмовые группы и нанесено огневое поражение пехоте ВСУ. По словам президента России Владимира Путина, именно на Запорожском направлении киевский режим активизировал свои атаки, которые регулярно отражаются войсками РФ.