Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила 16 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 16 дронов ВСУ Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 6 августа 2023 года сообщило об итогах работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации.

Так, за минувшие сутки система ПВО сбила 16 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, ПВО перехватила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки со стороны киевского режима. На территории Подольского района в Московской области был сбит украинский дрон. Из-за этого аэропорт Внуково на час закрыл воздушное пространство, перенаправив рейсы в Шереметьево и Домодедово. В 11:55 по мск Внуково вновь стал обслуживать пассажиров.