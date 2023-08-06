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НовостиПолитика6 августа 2023 10:52

Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила 16 украинских дронов

Российская ПВО сбила 11 снарядов РСЗО HIMARS
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российская ПВО за сутки сбила 16 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила 16 дронов ВСУ

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 6 августа 2023 года сообщило об итогах работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации.

Так, за минувшие сутки система ПВО сбила 16 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, ПВО перехватила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки со стороны киевского режима. На территории Подольского района в Московской области был сбит украинский дрон. Из-за этого аэропорт Внуково на час закрыл воздушное пространство, перенаправив рейсы в Шереметьево и Домодедово. В 11:55 по мск Внуково вновь стал обслуживать пассажиров.