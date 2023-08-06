Балицкий: ВСУ применили HIMARS для удара по хлебозаводу в Токмаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские неонацисты снова нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуре в Запорожской области, на этот раз атаковав хлебозавод Токмаке. При этом для нанесения ракетного удара ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданную западом. Об этом рассказал врио губернатора области Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Так, противник нанес ракетный удар из РСЗО «Хаймарс» по хлебозаводу, расположенному в Токмаке», - написал Балицкий.

Чиновник уточнил, что хоть здание и было частично повреждено после падения ракеты, всё же обошлось без пострадавших. Также Балицкий рассказал о том, что российские войска вовремя обнаружили группы неонацистов, которые без техники пытались проникнуть на территорию Малой Токмачки и Новопокровки.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска нанесли высокоточные, групповые ракетные удары по авиационным базам ВСУ.