WSJ: Киев перестал настаивать на мирном плане Зеленского в Джидде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время переговоров по ситуации на Украине, которые прошли в саудовском городе Джидда, делегация Киева больше не пыталась настаивать на том, чтобы страны Запада приняли «формулу мира Зеленского», которую киевские власти называют «мирным планом». Более того, вся эта тема будто бы была вовсе забыта. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», - говорится в публикации.

На предыдущих переговорах, которые проходили в Копенгагене, Киев настойчиво пытался протолкнуть принятие «мирного плана» Владимира Зеленского, основой которого было то, что переговоры о перемирии возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

Как отметили в WSJ, на переговорах в Джидде же все стороны продемонстрировали стремление к поиску некоего консенсуса в сложившейся ситуации, а агрессивной риторики, наоборот, стало меньше.

Ранее KP.RU сообщил, что Саудовская Аравия заявила о намерении передать России всю информацию об итогах переговоров в Джидде.