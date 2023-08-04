Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

Пока неизвестно, будет ли Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия планирует уведомить Россию об итогах запланированной на выходные встречи по украинскому вопросу. Об этом информирует издание Politico.

"Хотя не ясно, будет ли Мухаммед бен Салман (наследный принц Саудовской Аравии - Прим. Ред.) присутствовать на встрече, по ожиданиям, Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах", - сообщил источник.

Как сообщает источник, украинский вопрос будет обсуждаться два дня. На переговорах будут затронуты 10 подтем, включая продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность. Перед встречей участники мирного процесса соберутся в Джидде для согласования тезисов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине с участием 30 стран, но без России. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается садиться за стол переговоров без РФ.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предстоящую встречу в Саудовской Аравии небесполезной в том случае, если там страны Запада осознают тупиковость "мирной формулы" Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль будет внимательно следить за итогами встречи в Саудовской Аравии.

Отметим, президент России Владимир Путин сообщил, что все противоречия между странами должны решаться в ходе переговоров, однако на диалог отказываются идти власти Украины и их западные союзники.