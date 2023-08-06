Песков: оснований для мирного договора с Киевом пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста газеты The New York Times, заявил об отсутствии каких-либо предпосылок для заключения мирного соглашения с Киевом в настоящее время.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», - заявил Песков.

Также Песков добавил, что для Москвы сейчас крайне важно контролировать все территории, которые считаются российскими по Конституции страны.

Ранее KP.RU сообщил, что «мирный план Зеленского» перестали обсуждать в контексте украинского конфликта, даже сами представители киевской власти.