Пьяная компания избила участника спецоперации в Забайкальском крае, фото: Епанчинцев Евгений/ТАСС

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о том, как две компании повздорили в кафе, и в итоге был избит участник специальной военной операции. Реакцию властей на это преступление Осипов пообещал быструю и жёсткую, о чём он рассказал в интервью для KP.RU.

5 августа 2023 года, в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, был жестоко избит участник СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Двое злоумышленников избивали его ногами, в то время как другие - двое молодых людей и две девушки - подбадривали их и оскорбляли ветерана. Осипов указал на то, что пострадавшего попытался защитить другой участник СВО, но он тоже инвалид, и справиться с пьяной группой агрессоров не смог.

«Да, приставали вот эти люди, которых вы упоминаете, они приставали к компании, в которой был участник СВО. Те не поддались на конфликт, попробовали от них уехать. Тем не менее, их преследовали, и потом произошла эта драка. Абсолютно все действия будут квалифицированы. Реакция, безусловно, самая жесткая и серьезная будет», — говорит губернатор.

Тем не менее, глава региона призвал не реагировать слишком остро, и дать правоохранительным органам выполнить свою работу. Чиновник пообещал, что все виновные обязательно понесут наказание.